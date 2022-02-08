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Kuzey Akım 2 projesi nedir? Kuzey Akım 2 gaz boru hattı güzergahı hakkında detaylar

#Kuzey Akım 2#Baltık Denizi#Doğal Gaz

Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili ABD Başkanı Biden'dan önemli açıklama geldi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 projesini iptal edeceğini belirten Biden, Rusya ile iyi niyetle kritik görüşmeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşımayı hedeflleyen Kuzey Akım 2 projesi, iki sualtı hattından oluşuyor. Peki, Kuzey Akım 2 projesi nedir, nerelerde geçiyor, hangi ülkeler var? İşte, Kuzey Akım 2 gaz boru hattı güzergahı ve proje hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Kuzey Akım 2 projesi nedir Kuzey Akım 2 gaz boru hattı güzergahı hakkında detaylar

Kuzey Akım 2 projesi, ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Yürütücü firma Nord Stream 2 AG tarafından oluşturulan Kuzey Akım 2 projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu. Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

2/4KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR

KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?

Kuzey Akım 2 gaz boru hattı, Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu. Daha sonra Merkel ve Biden, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.

3/4Kuzey Akım 2 projesi nedir Kuzey Akım 2 gaz boru hattı güzergahı hakkında detaylar

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Almanya’ya doğalgaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesi, iki sualtı hattından oluşuyor.

4/4Kuzey Akım 2 projesi nedir Kuzey Akım 2 gaz boru hattı güzergahı hakkında detaylar

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti. Gazprom'dan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, boru hattının yıl bitmeden faaliyete alınmasının planlandığı bildirilmişti.

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#Kuzey Akım 2#Baltık Denizi#Doğal Gaz