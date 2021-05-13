Kuyumcular ne zaman açılacak? İşte tam kapanma sonrası kuyumcuların açılacağı tarih

Tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi. İşte, tam kapanma sonrası kuyumcuların açılacağı tarih...