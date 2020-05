Kuyumcu, bijuteri ve saatçilerin alması gereken Covid 19 önlemleri nelerdir? Kuyumcu, bijuteri ve saatçiler nasıl satış yapacak?

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma



İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.



İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.



Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.



Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.



Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.



Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon vediğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.