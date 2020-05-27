Kuyumcu, bijuteri ve saatçilerin alması gereken Covid 19 önlemleri nelerdir? Kuyumcu, bijuteri ve saatçiler nasıl satış yapacak?
Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçi gibi küçük işletmeler, toplum tarafından sıklıkla kullanılan buna karşılık iş yeri alanlarının küçük olması nedeni ile COVID-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor olabileceği alanlardır. Ürünler alınmadan önce deneme incelemeye muhtaç olduğu için elle temas da yoğundur. İçinde bulunduğumuz süreçte müşteri gereksinimleri mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
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1
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İş Yerine Yönelik Önlemler
Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalışekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır.
Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşterialınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.
Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesigereken her yerde (iç ve dış mekân dâhil) mesafeler yer işaretleriylebelirlenmelidir.
Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına görebelirlenmiş işaretlerde beklemelidir.
Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğerkişiler dışarıda kalmalıdır.
İş yerlerine misafir alınmamalıdır.
İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı elantiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Elantiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve herzaman dolu olması sağlanmalıdır. İş yerine giren her müşterinin ellerinidezenfekte etmesi sağlanmalıdır.
Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Denenen ürünalınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suylasilinmelidir.
Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa HastalıkKontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol veKorunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.
Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcıveya pencere yerleştirilmelidir.
Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödemeyapmaları istenmelidir
2
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Müşterilere Yönelik Önlemler
Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içerideuyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okumasısağlanmalıdır.
Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyisağlamaları hususunda uyarılmalıdırlar.
Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerlerive genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılmasıyeterlidir.
Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkoliçeren kolonya ile ellerini ovalamalıdır.
Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır.Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmasısağlanmalıdır.
3
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Personeli Korumaya Yönelik Önlemler
Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemlerihususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personelçalıştırılmamalıdır.
Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtilergelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçeya da kirlendikçe değiştirilmelidir.
Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyeninisağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, suve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
4
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Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonraellerini temizlemelidir.
Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı takı, gözlük ya daaksesuar takılmasına yardım etme gibi durumlarda çalışma öncesinde tıbbimaskeye ek olarak yüz koruyucu kullanılmalıdır.
Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyikorumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.
Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
5
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Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma
İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.
Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon vediğer cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
6
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Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli,%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.
Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından%70’lik alkol ile temizlenmelidir.
Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindekiçöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabunve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.
İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temizhava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırmasistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sıkaralıklarla temizlenmelidir.