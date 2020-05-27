Kuyumcu, bijuteri ve saatçilerin alması gereken Covid 19 önlemleri nelerdir? Kuyumcu, bijuteri ve saatçiler nasıl satış yapacak?

İş Yerine Yönelik Önlemler



Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalışekilde) kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır.



Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşterialınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır.



Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesigereken her yerde (iç ve dış mekân dâhil) mesafeler yer işaretleriylebelirlenmelidir.



Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına görebelirlenmiş işaretlerde beklemelidir.



Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Eşlik eden diğerkişiler dışarıda kalmalıdır.



İş yerlerine misafir alınmamalıdır.



İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı elantiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Elantiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve herzaman dolu olması sağlanmalıdır. İş yerine giren her müşterinin ellerinidezenfekte etmesi sağlanmalıdır.



Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Denenen ürünalınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suylasilinmelidir.



Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa HastalıkKontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol veKorunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.



Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcıveya pencere yerleştirilmelidir.



Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödemeyapmaları istenmelidir