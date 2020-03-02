"Kuyruğu" olay oldu

Bir takipçisi Kylie Jenner'ın bu paylaşımına "Yoksa senin kuyruğun mu var?" yorumunu yaparken bir başkası da "Rapunzel, Rapunzel saçlarını aşağıya uzat" diye yazdı. Ablası Khloe Kardashian bile "Bir daha sakın bana 'aşırı' deme" diye yazdı. Şarkıcı Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn de o uzun saç örgüsünü ilk bakışta "yılan" sandığını belirtti.