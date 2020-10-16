Kuvâ-yi Milliye ne demek? Kuvâ-yi Milliye'nin anlamı nedir?
Kuvâ-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur. Kuvâ-yi Milliye'nin amaçlarının başında hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek, Türk Milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmak gelmiştir. Peki, Kuvâ-yi Milliye ne demek? Kuvâ-yi Milliye'nin anlamı nedir?
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1
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Kuvâ-yi Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir. Kuvâ-yi Milliye tabiri tarihimizde “milli kuvetler” düzenli olmayan silahlı birlikler ve kuvvetler olarak göze çarpmaktadır.. Kuvâ-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.
2
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Kuvâ-yi Milliye adını verdiğimiz bu kuvvetler, düşmana karşı ülkenin korunması ve savunmanın pekiştirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanmasını hedeflemişlerdir. Özellikle, İzmir’in işgalinden itibaren istilacı güçlere karşı birlikte hareket etmek için, batı cephesinde olduğu kadar, güney ve güney doğu bölgelerinde de “Kuvâ-yi Milliye” adı verilen milli direniş birlikleri kurulmuştur.
3
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15 Mayıs'ta İzmir'i işgal eden Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına aldı. İşgal haberinin hemen ardından, Kuva-yi Milliye Hareketi Balıkesir'de vücuda gelmiş, adeta bir devlet gibi teşkilatlanılmış, İzmir'in işgali Balıkesirliler tarafından reddedilmiştir. Okuma Yurdu ve Alaca Mescit Toplantıları ile düşünce safhası oluşan Kuva-yi Milliye Hareketi düzenlenen 5 Adet Kongre ile olgunlaşmış, sivil-asker işbirliği ile topyekûn mücadeleye girişilmiş, cesur adımlar atılmış ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi, milletimizi paramparça etmek isteyen zihniyete karşı tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında en büyük rolü oynayan Batı Anadolu Şehri olmuştur.