Kuvâ-yi Milliye ne demek? Kuvâ-yi Milliye'nin anlamı nedir?

15 Mayıs'ta İzmir'i işgal eden Yunanlılar 30 Haziran 1920'de Balıkesir'i işgal altına aldı. İşgal haberinin hemen ardından, Kuva-yi Milliye Hareketi Balıkesir'de vücuda gelmiş, adeta bir devlet gibi teşkilatlanılmış, İzmir'in işgali Balıkesirliler tarafından reddedilmiştir. Okuma Yurdu ve Alaca Mescit Toplantıları ile düşünce safhası oluşan Kuva-yi Milliye Hareketi düzenlenen 5 Adet Kongre ile olgunlaşmış, sivil-asker işbirliği ile topyekûn mücadeleye girişilmiş, cesur adımlar atılmış ve vatan sahipsiz bırakılmamıştır. Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi, milletimizi paramparça etmek isteyen zihniyete karşı tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında en büyük rolü oynayan Batı Anadolu Şehri olmuştur.