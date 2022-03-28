Kütüphane Haftası ne zaman? İşte tarihi ve Kütüphane Haftası mesajları

"Okumak üç türlüdür;

Dilin okuması kırâat,

Aklın okuması tefekkür,

Kalbin okuması hayattır."



"Okumak, erdemin peşinde koşmaktır, hakikate varmaktır. Yepyeni hayatlara kapılarını açan kütüphaneler, bilgi yuvamızdır. 28 Mart-3 Nisan #KütüphaneHaftası kutlu olsun."



"Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. Kütüphane Haftası kutlu olsun."



“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.”#KütüphaneHaftası kutlu olsun..



"Tüm kitapseverlerin #KütüphaneHaftası kutlu olsun!"



"En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir."



"Koca bir dünyayı içerisine sığdıran kütüphanelerimizin, Kütüphane Haftasını kutluyoruz.



"Bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olan kütüphaneler, toplumların hafızasıdır. Okuma sevgimizin hiç eksilmemesi dileğiyle 58. Kütüphane Haftası´nı kutluyorum.""