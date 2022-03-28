Kütüphane Haftası ne zaman? İşte tarihi ve Kütüphane Haftası mesajları

Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Haftanın amacı, vatandaşların kütüphaneleri yakından tanımalarını sağlayarak daha çok yararlanmalarını sağlamaktır. 11 Ocak 2012 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre kütüphaneler, hafta boyunca Türk Kütüphaneciler Derneği yanı sıra, diğer mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kutlama yapabilirler.
Kütüphane Haftası'nın ilki, 1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlandı. Bu hafta kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından "Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri"; Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) salonlarında sergilendi. Kütüphane Haftası kutlamaları ile ilgili bir yönetmelik hazırlanarak 6 Mart 1982 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012 yılında Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, halk kütüphanelerinin hizmetlerini düzenleyen diğer yönetmeliklerle birlikte kaldırılmış, 2012 yılında “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
"Okumak üç türlüdür;
Dilin okuması kırâat,
Aklın okuması tefekkür,
Kalbin okuması hayattır."
"Okumak, erdemin peşinde koşmaktır, hakikate varmaktır. Yepyeni hayatlara kapılarını açan kütüphaneler, bilgi yuvamızdır. 28 Mart-3 Nisan #KütüphaneHaftası kutlu olsun."
"Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. Kütüphane Haftası kutlu olsun."
“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.”#KütüphaneHaftası kutlu olsun..
"Tüm kitapseverlerin #KütüphaneHaftası kutlu olsun!"
"En eski kitaplar bile onları okumamış kişiler için yenidir."
"Koca bir dünyayı içerisine sığdıran kütüphanelerimizin, Kütüphane Haftasını kutluyoruz.
"Bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olan kütüphaneler, toplumların hafızasıdır. Okuma sevgimizin hiç eksilmemesi dileğiyle 58. Kütüphane Haftası´nı kutluyorum.""