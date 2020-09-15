Kütahya ve Uşak'ta son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 15 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

"Ülkemizde üç tip afeti çok sık yaşıyoruz. Birisi deprem, bir diğeri su baskınları, üçüncüsü de heyelanlar. Sık sık bu doğal afetler nedeniyle kayıplar ve can kayıpları yaşıyoruz. Artık birtakım tedbirleri alırken sadece ekonomik göstergeleri değil, afetlere de dikkat ederek düzenlemeler yapmamız lazım. Örneğin evlerimizde daha az enerji tüketmek için enerji kimlik belgesi konusu gündemde. Yapılarımızla ilgili bilimimiz bunları bize söyleyebildiğine göre depremde hangi binaların yıkılabildiğini söyleyebiliyorsa, nerelerde heyelanlar olabileceğini, hangi yapıların zarar görebileceğini söylüyorsa artık bizim diğer hususlarda olduğu gibi binalarımıza afet kimlik belgesi vermemiz gerekiyor. İnsanlar bu binaları alırken, satarken nerelerin hangi doğal afet nedeniyle zarar görebileceğini bilmeleri gerekiyor. İnsanların bunu bilmeye hakkı var."



Kutoğlu, çok yüksek riskli yapılara ilişkin de, "Yüksek riskli yapıların su baskını, heyelan ve deprem gibi zarar görebilecek binaların sigorta primlerinin buna göre ayarlanması lazım. Çok yüksek risk taşıyan yapılar varsa bunların afet sigortasından bedeller ödenmek karşılığında kamulaştırılması ve bu alanların başka türlü değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.