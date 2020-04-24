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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 13:31,

Kütahya ve Uşak iftar vakti: Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta?

Ege Bölgesi şehirleri Kütahya ve Uşak'ta sahur ardından ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Kütahya veya Uşak'da geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimi doğrultusunda sahura oturup oruçlarını açacaklar. Peki, Kütahya ve Uşak'da iftara ne kadar kaldı? Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta? İşte Kütahya ve Uşak imsakiye takvimi...

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İftar saati, Türkiye'nin 7 bölgesinde araştırılmaya devam ediyor. Oruç ibadetini imsakiye bilgilerine göre gerçekleştirecek on binlerce Müslüman, internet üzerinden iftar saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kütahya ve Uşak'da iftara ne kadar kaldı? Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta? İşte Kütahya ve Uşak imsakiye takvimi...

2KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3119:5321:19*
225.04.202004:2919:5421:21
326.04.202004:2719:5521:22
427.04.202004:2619:5621:23
528.04.202004:2419:5721:25
629.04.202004:2219:5821:26
730.04.202004:2119:5921:28
801.05.202004:1920:0021:29
902.05.202004:1720:0121:30
1003.05.202004:1620:0221:32
1104.05.202004:1420:0321:33
1205.05.202004:1220:0421:35
1306.05.202004:1120:0521:36
1407.05.202004:0920:0621:37
1508.05.202004:0820:0721:39
1609.05.202004:0620:0821:40
1710.05.202004:0520:0921:42
1811.05.202004:0320:1021:43
1912.05.202004:0220:1121:44
2013.05.202004:0020:1221:46
2114.05.202003:5920:1321:47
2215.05.202003:5720:1421:48
2316.05.202003:5620:1521:50
2417.05.202003:5520:1621:51
2518.05.202003:5320:1621:53
2619.05.202003:5220:1721:54**
2720.05.202003:5120:1821:55
2821.05.202003:4920:1921:56
2922.05.202003:4820:2021:58


KÜTAHYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

3UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ

UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3619:5421:19*
225.04.202004:3419:5521:20
326.04.202004:3319:5621:22
427.04.202004:3119:5721:23
528.04.202004:2919:5821:24
629.04.202004:2819:5921:26
730.04.202004:2620:0021:27
801.05.202004:2420:0121:28
902.05.202004:2320:0221:30
1003.05.202004:2120:0321:31
1104.05.202004:1920:0421:32
1205.05.202004:1820:0521:34
1306.05.202004:1620:0621:35
1407.05.202004:1520:0721:36
1508.05.202004:1320:0821:38
1609.05.202004:1220:0921:39
1710.05.202004:1020:1021:40
1811.05.202004:0920:1121:42
1912.05.202004:0720:1121:43
2013.05.202004:0620:1221:44
2114.05.202004:0520:1321:46
2215.05.202004:0320:1421:47
2316.05.202004:0220:1521:48
2417.05.202004:0120:1621:50
2518.05.202003:5920:1721:51
2619.05.202003:5820:1821:52**
2720.05.202003:5720:1921:54
2821.05.202003:5620:1921:55
2922.05.202003:5520:2021:56
3023.05.202003:5420:2121:57***


UŞAK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

4Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

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