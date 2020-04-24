Kütahya ve Uşak iftar vakti: Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta?
Ege Bölgesi şehirleri Kütahya ve Uşak'ta sahur ardından ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Kütahya veya Uşak'da geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimi doğrultusunda sahura oturup oruçlarını açacaklar. Peki, Kütahya ve Uşak'da iftara ne kadar kaldı? Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta? İşte Kütahya ve Uşak imsakiye takvimi...
İftar saati, Türkiye'nin 7 bölgesinde araştırılmaya devam ediyor. Oruç ibadetini imsakiye bilgilerine göre gerçekleştirecek on binlerce Müslüman, internet üzerinden iftar saatleri için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kütahya ve Uşak'da iftara ne kadar kaldı? Kütahya ve Uşak'da iftar saat kaçta? İşte Kütahya ve Uşak imsakiye takvimi...
KÜTAHYA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:31
|19:53
|21:19*
|2
|25.04.2020
|04:29
|19:54
|21:21
|3
|26.04.2020
|04:27
|19:55
|21:22
|4
|27.04.2020
|04:26
|19:56
|21:23
|5
|28.04.2020
|04:24
|19:57
|21:25
|6
|29.04.2020
|04:22
|19:58
|21:26
|7
|30.04.2020
|04:21
|19:59
|21:28
|8
|01.05.2020
|04:19
|20:00
|21:29
|9
|02.05.2020
|04:17
|20:01
|21:30
|10
|03.05.2020
|04:16
|20:02
|21:32
|11
|04.05.2020
|04:14
|20:03
|21:33
|12
|05.05.2020
|04:12
|20:04
|21:35
|13
|06.05.2020
|04:11
|20:05
|21:36
|14
|07.05.2020
|04:09
|20:06
|21:37
|15
|08.05.2020
|04:08
|20:07
|21:39
|16
|09.05.2020
|04:06
|20:08
|21:40
|17
|10.05.2020
|04:05
|20:09
|21:42
|18
|11.05.2020
|04:03
|20:10
|21:43
|19
|12.05.2020
|04:02
|20:11
|21:44
|20
|13.05.2020
|04:00
|20:12
|21:46
|21
|14.05.2020
|03:59
|20:13
|21:47
|22
|15.05.2020
|03:57
|20:14
|21:48
|23
|16.05.2020
|03:56
|20:15
|21:50
|24
|17.05.2020
|03:55
|20:16
|21:51
|25
|18.05.2020
|03:53
|20:16
|21:53
|26
|19.05.2020
|03:52
|20:17
|21:54**
|27
|20.05.2020
|03:51
|20:18
|21:55
|28
|21.05.2020
|03:49
|20:19
|21:56
|29
|22.05.2020
|03:48
|20:20
|21:58
KÜTAHYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|19:54
|21:19*
|2
|25.04.2020
|04:34
|19:55
|21:20
|3
|26.04.2020
|04:33
|19:56
|21:22
|4
|27.04.2020
|04:31
|19:57
|21:23
|5
|28.04.2020
|04:29
|19:58
|21:24
|6
|29.04.2020
|04:28
|19:59
|21:26
|7
|30.04.2020
|04:26
|20:00
|21:27
|8
|01.05.2020
|04:24
|20:01
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:23
|20:02
|21:30
|10
|03.05.2020
|04:21
|20:03
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:19
|20:04
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:18
|20:05
|21:34
|13
|06.05.2020
|04:16
|20:06
|21:35
|14
|07.05.2020
|04:15
|20:07
|21:36
|15
|08.05.2020
|04:13
|20:08
|21:38
|16
|09.05.2020
|04:12
|20:09
|21:39
|17
|10.05.2020
|04:10
|20:10
|21:40
|18
|11.05.2020
|04:09
|20:11
|21:42
|19
|12.05.2020
|04:07
|20:11
|21:43
|20
|13.05.2020
|04:06
|20:12
|21:44
|21
|14.05.2020
|04:05
|20:13
|21:46
|22
|15.05.2020
|04:03
|20:14
|21:47
|23
|16.05.2020
|04:02
|20:15
|21:48
|24
|17.05.2020
|04:01
|20:16
|21:50
|25
|18.05.2020
|03:59
|20:17
|21:51
|26
|19.05.2020
|03:58
|20:18
|21:52**
|27
|20.05.2020
|03:57
|20:19
|21:54
|28
|21.05.2020
|03:56
|20:19
|21:55
|29
|22.05.2020
|03:55
|20:20
|21:56
|30
|23.05.2020
|03:54
|20:21
|21:57***
UŞAK 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN