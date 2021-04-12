Kütahya sahur saatleri 2021: Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? İşte Kütahya imsak vakitleri
Kütahya sahur saatleri ve Ramazan İmsakiyesi oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Kütahya imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Takvime göre ilk oruç 13 Nisan tarihinde tutulacak. Mübarek ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, yarınki oruca Kütahya imsak vakitleri takvimi bilgisine göre niyet edecekler. Bu gece sahur sofralarına oturacak olanlar, sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtını Diyanet'in Kütahya imsak vakitleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, sahur ve iftar saatleri bilgisi.
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Kütahya imsakiye 2021 sahur ve iftar saatleri oruç tutacak vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan orucunda sahur saatleri sahur yemeğinde büyük önem arz ediyor. İslâm'ın beş temelinden biri de Ramazan ayında oruç tutacak olan Kütahya'da yaşayan vatandaşlar, bu gece sahur sofralarına oturacak. Kütahya'da ilk sahur için imsak vakti 04:51 olarak açıklandı.
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KÜTAHYA İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Kütahya'da ilk sahur için imsak vakti 04:51, iftar saati ise 19:42 olarak açıklandı.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).