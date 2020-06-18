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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 12:11,

Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı

Kamuoyunda Kuşum Aydın (54) olarak tanınan şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, Youtube'da yayınlanan 'Sansürsüz' programının konuğu oldu ve çarpıcı itiraflarda bulundu.

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1KUYUMU KAZDILAR
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KUYUMU KAZDILAR

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube’da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı.Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

2VASİYETİNİ AÇIKLADI
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VASİYETİNİ AÇIKLADI

Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

3TÜRKİYEDEN BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM
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TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM

Uzun bir süre Almanya’da yaşayan Kuşum Aydın; ”Türkiye’den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!” şeklinde konuştu.

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