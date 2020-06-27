Küslük kısa sürdü... İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlı barıştı!
İbrahim Tatlıses ve 'Beni tehdit ediyor' diyerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu oğlu Ahmet Tatlı, barıştı. Baba-oğul 2. Sayfa programı için bir araya geldi.
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İmparator İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 'Ailemde köstebek var' açıklaması yapmış, gözler oğlu Ahmet Tatlı'ya çevrilmişti. Tatlıses, iddiaları yalanlasa da çok geçmeden baba oğulun gayrimenkul yüzünden karşı karşıya geldiği ortaya çıktı.
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Oğlu hakkında şikayette bulunan İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan Tatlıses, oğlu ile barıştı.
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* Ahmet benim göz bebeğimdir, oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Adam gibi program yapın, ben ne dersem onu yapın. * Beni bir tek Sibel Can ve Hülya Avşar arar... Onun dışında kimse aramaz. İsim yok, herkes kendini biliyor...
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* Dilan'ın açıklamasını gördüm. Ne diyeyim? 7 tane evladım var. Hepsi dert olmuş. Dilan, evrakları vermekte geç kaldığı için evi alamadı. O arada ben sıkıştım ve Dilan'a vereceğim evi sattım ama ona vermeyeceğim demedim.
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* O Ses Türkiye'den teklif gelebilir. Kabul ederim. Benim işim bu. Millet şarkı söylememi istemiyor, 'Sen çık seni görelim' yeter diyorlar...
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* İbo Şov çekersem Kanal D'ye çekeceğim. Polat Yağcı ile görüştük. İlk konuk da Hülya Avşar olur, Sibel Can olur.
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İbrahim Tatlıses ve 'Beni tehdit ediyor' diyerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu oğlu Ahmet Tatlı, barıştı. Baba-oğul 2. Sayfa programı için bir araya geldi.