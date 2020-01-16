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Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 14:58,
Kuşkonmazın faydalarını biliyor musunuz?
Sağlığa olan yararları ile adından sıkça söz ettiren kuşkonmazın vitamin ve mineral açısından çok zengin bir sebze olduğunu belirten Diyetisyen Buket Adanç, kuşkonmazın faydalarını sıraladı.
Kuşkonmaz; magnezyum, fosfor, selenyum, çinko, sodyum, demir, bakır, kalsiyum, mangan gibi mineraller ve A,C, B6, K vitamini, tiamin, niasin gibi vitaminleri içerir.
Kuşkonmazın sağlığa faydaları
Folik asit içeriği sayesinde tam bir kalp dostudur.
Potasyum açısından zengin, sodyum açısından fakir bir besindir. Asparagin içeriği sayesinde etkili bir diüretik ilaç gibidir. Bu nedenle adet öncesi gibi vücudun ödem yaptığı dönemlerde etkilidir. Ayrıca gerginlik ve yorgunluk gibi durumların iyileşmesine katkıda bulunur. Bu yüzden depresyon tedavisinde kullanılır.
Bitkisel mineraller açısından zengin olan kuşkonmaz, inulin içerir. İnulin sağlığa yararlı olan bağırsak bakterilerinin besin kaynağıdır. Dolayısıyla kuşkonmaz tüketimi ile vücuda alınan inulin, bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak, bağırsak florasına olumlu katkı sağlar.
İçeriğindeki folat sayesinde spina bifida gibi doğum kusurlarını ve yeni doğanın düşük doğum ağırlığı şansını azaltır.
Kuşkonmaz suyunun alkali özelliği yüksektir ve dolayısıyla kas dokularını temizleyerek, kan asiditesinin azalmasına yardımcı olur ve aynı zamanda böbrek taşlarının eritilmesine yardımcı olur.
Fırında kuşkonmaz tarifi
Bu kadar faydasını sıraladıktan sonra, damak tadınıza hitap edecek bir tarif vermeden olmaz!
Malzemeler
10 adet kuşkonmaz
5 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gr light kaşar peyniri
Karabiber
Tuz
Yapılışı
1 adet limon suyu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve dövülmüş 5 diş sarımsağı karıştırıp, sos haline getirin. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine kuşkonmazları koyup üzerine sosu dökün. Tuz ve karabiber ilave ettikten sonra 180 derecede 30 dakika pişirin. Piştikten sonra üzerine light kaşar peynirini ilave edin ve eriyene kadar fırında tutun. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir sebze yemeği alternatifi…
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