Kuryeler yasak mı, paket servisi çalışıyor mu? Valilikten motokurye açıklaması!

Yerlikaya, yasağa uymayanlar için de ayrıca bir çağrıda bulundu: "Kıymetli İstanbullular,



Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor!



Yasağa rağmen #motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin;



GEREKEN CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULAYALIM!"