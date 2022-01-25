Kuryeler yasak mı, paket servisi çalışıyor mu? Valilikten motokurye açıklaması!

Eve paket serviste sıklıkla tercih edilen motokuryeler ve motosiklet kullanan vatandaşlar, kuryeler yasak mı merak ediyorlar. İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar yağışı nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter araçları hakkında yaptığı açıklama...
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır" duyurusunda bulundu.
Yerlikaya, yasağa uymayanlar için de ayrıca bir çağrıda bulundu: "Kıymetli İstanbullular,
Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor!
Yasağa rağmen #motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin;
GEREKEN CEZAİ İŞLEMLERİ UYGULAYALIM!"