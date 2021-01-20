Gündem Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ BURSA (DHA) Haber Giriş: 20 Ocak 2021 - 09:40 | 20 Ocak 2021 - 10:05

Kuruma noktasına gelmişti... Sevindiren görüntü

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların azalması nedeniyle yüzde 90 çekilen Gölbaşı Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 50 oldu. Çatlamış toprak üzerinde duran sandallar da su üzerine çıktı. Doğa yürüyüşçüsü Erdal Akkaya, “Doğa yürüyüşünü çok seviyoruz. Birkaç hafta önce buraya yürüyüş için geldiğimizde suyun ileride olduğunu görmüştük. Önceki yıllarda da su çekilmişti ama bu yıl su komple çekildi. Gölün içerisinde olan kayıkların toprak üzerinde olduğunu gördük. Çok endişeliydik ama son yağan kar yağışıyla ümidimiz arttı.'' dedi.