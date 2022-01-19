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Kuruluş Osman'daki Vezir Alemşah kimdir? Vezir Alemşah'ı canlandıran Taner Turan hakkında bilgiler...

#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Alemşah#Taner Turan

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte gündeme gelen karakterlerden biri de Vezir Alemşah oldu. İkinci sezonuyla devam eden tarihi dizide Vezir Alemşah ve Osman Bey arasında yaşananlar ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman dizisinde Vezir Alemşah'a usta oyunculardan Taner Turan hayat veriyor. Peki, Kuruluş Osman'daki Vezir Alemşah kimdir?

1/3Kuruluş Osmandaki Vezir Alemşah kimdir Vezir Alemşahı canlandıran Taner Turan hakkında bilgiler...

Vezirşah Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılıyor.

2/3Kuruluş Osmandaki Vezir Alemşah kimdir Vezir Alemşahı canlandıran Taner Turan hakkında bilgiler...

Alemşah ismi ayrıca bir kümbette geçiyor. Sivrihisar'da XIV. yüzyıla ait Alemşah Kümbeti bulunuyor. Sivrihisar İlçesi Ulu Cami karşısında bulunan Selçuklu sanatının güzel bir örneği Alemşah Kümbeti, Melikşah tarafından şehit edilen kardeşi Sultan Şah için 1328 yılında yaptırılmıştır. İki katlı kare planlı bir yapı olup kesme taştan yapılmıştır. Yapımında yer yer tuğlalar da kullanılmıştır. Türbenin alt katında mumyalık bölümü bulunmaktadır. Mumyalığın kapı süslemelerinde Selçukluların çok sık kullandığı motiflere rastlanmaktadır

3/3TANER TURAN HAKKINDA

TANER TURAN HAKKINDA

Alemşah’a hayat veren Taner Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Dizide önemli bir yere sahip olan Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmaktadır.

Taner Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Alemşah#Taner Turan