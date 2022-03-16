Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman'da Mari ölecek mi?

#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Mari#Kuruluş Osman Mari Ölecek Mi

Kuruluş Osman dizisinin 86. bölüm 2. Fragmanı ardından Mari’nin akıbeti merak konusu oldu. Kanlar içinde kalan Mari’nin Turgut Bey’in kollarındaki görüntüsü merak uyandırdı. Dizi takipçileri yeni bölüm öncesinde “Mari ölecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.

1/3Kuruluş Osmanda Mari ölecek mi

Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır.Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır.

2/3Kuruluş Osmanda Mari ölecek mi

Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir? 16 Mart tarihli Kuruluş Osman 86. Bölümünde Mari’nin akıbetinin belli olması bekleniyor.

3/3Kuruluş Osmanda Mari ölecek mi

Mari karakterini Beni Affet dizisindeki Feride karakteri ile adından söz ettiren Şeyma Korkmaz canlandırıyor. Mari Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuruluş Osman#Kuruluş Osman Mari#Kuruluş Osman Mari Ölecek Mi