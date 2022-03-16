Kuruluş Osman'da Mari ölecek mi?

Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır.Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır.