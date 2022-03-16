Kuruluş Osman'da Mari ölecek mi?

Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır.Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır.
Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar? Zehirlenen Mari ölecek midir? 16 Mart tarihli Kuruluş Osman 86. Bölümünde Mari’nin akıbetinin belli olması bekleniyor.
Mari karakterini Beni Affet dizisindeki Feride karakteri ile adından söz ettiren Şeyma Korkmaz canlandırıyor. Mari Harmankaya Tekfuru'nun kardeşidir.