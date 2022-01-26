Kuruluş Osman'da Göktuğ Alp öldü mü?

Burak Çelik, sosyal medya hesabından veda açıklamasında bulundu. Çelik, yaptığı paylaşımda “İlk günden bugüne varlığını hissettiğim, benden desteğini esirgemeyen ve en büyük motivasyon kaynağım olan değerli seyircilerimize, benimle birlikte her türlü zorlu şartta varını yoğunu ortaya koyarak çalışan ekibime, bu güzel yolculukta yoldaşlık yaptığım değerli oyuncu arkadaşlarıma ve Kuruluş Osman ailesine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.