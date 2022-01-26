Kuruluş Osman'da Göktuğ Alp öldü mü?

Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakterlerinden Göktuğ şehit edilerek diziye veda etti. Göktuğ Alp’in ölümü sosyal medyada da çok konuşuldu.
Burak Çelik, sosyal medya hesabından veda açıklamasında bulundu. Çelik, yaptığı paylaşımda “İlk günden bugüne varlığını hissettiğim, benden desteğini esirgemeyen ve en büyük motivasyon kaynağım olan değerli seyircilerimize, benimle birlikte her türlü zorlu şartta varını yoğunu ortaya koyarak çalışan ekibime, bu güzel yolculukta yoldaşlık yaptığım değerli oyuncu arkadaşlarıma ve Kuruluş Osman ailesine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.
Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmalarında birinci oldu. Çelik, Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa adım attı. Dizide 100 bölüm rol aldı. Ardından "Hayat Sevince Güzel" adlı dizinin başrollerinde yer alan Çelik, Barış karakterini canlandırdı. Söz dizisinde ise Selim karakterini canlandırdı. 2019 yılında Sevgili Geçmiş'te Mahir karakterini oynadı.