Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

İŞTE YENİ SEZON AFİŞİ ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Oyuncu Burak Özçivit’in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit’in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.