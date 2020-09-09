Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ilk kez ekranlara geldi. Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 2. yeni sezon tanıtım fragmanında Cüneyt Arkın'ın da kadroya katıldığı görüldü. Her hafta çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon tarihine çevrilmişti. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ yeni sezon fragmanı ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman, saat kaçta izlenecek sorusu tanıtım fragmanıyla beraber gündeme geldi. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 2. sezon tanıtım fragmanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerinin atılmasıyla ilgilşi mesajlar verildi. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın da katıldığı görüldü.
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YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı Atv ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.
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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.
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İŞTE YENİ SEZON AFİŞİ
‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Oyuncu Burak Özçivit’in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit’in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
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İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.