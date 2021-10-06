Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon bölümleri ile ekranlara geri dönüyor. 3. sezonu bu akşam başlayacak olan dizide neler olacağı merak konusu. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay gibi isimler yer alıyor.