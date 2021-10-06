Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimdir? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve karakterleri
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Burak Özçivit’in Osman Bey’e hayat verdiği dizide Turgut Bey’i Rüzgar Aksoy, Mari’yi Şeyma Korkmaz canlandıracak. İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları
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Kuruluş Osman dizisi yeni sezon bölümleri ile ekranlara geri dönüyor. 3. sezonu bu akşam başlayacak olan dizide neler olacağı merak konusu. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay gibi isimler yer alıyor.
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KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç yer alıyor.