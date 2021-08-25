Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? 25 Ağustos ATV yayın akışı
Kuruluş Osman izleyicileri sezon finalinin ardından yeni sezonu heyecanla beklemeye başladılar. Her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Osman Bey heyecanla beklediği haberi Malhun Hatun’dan almış ve büyük sevinç yaşamıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. ATV’de yayınlanan dizi her hafta Çarşamba akşamı ekrana geliyordu. 25 Ağustos Çarşamba ATV yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Ocean’s 8 filmi yer alıyor.
2
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu akşam ATV yayın akışında saat 20:00’de Ocean’s 8 filmi yer alıyor.
14:00 Aşk Sana Benzer
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00’de Ocean’s 8
22:10 Kalp Yarası
3
SON BÖLÜM ÖZETİ
Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.