Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı için geri sayım! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ne zaman, saat kaçta izlenecek sorusu araştırılıyor ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Beklenen an geldi! #KuruluşOsman yeni sezon tanıtımı bu akşam #Atv Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!' açıklamasını yaptı.



YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN GERİ SAYIM

Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Beklenen an geldi! #KuruluşOsman yeni sezon tanıtımı bu akşam #Atv Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!' açıklamasını yaptı.