Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı için geri sayım! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni bölümleri bekliyorlar. Her hafta çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ yeni sezon fragmanı ile ilgili açıklama yaptı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ne zaman, saat kaçta izlenecek sorusu araştırılıyor ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Beklenen an geldi! #KuruluşOsman yeni sezon tanıtımı bu akşam #Atv Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!' açıklamasını yaptı.
YENİ SEZON FRAGMANI İÇİN GERİ SAYIM Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, 'Beklenen an geldi! #KuruluşOsman yeni sezon tanıtımı bu akşam #Atv Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!' açıklamasını yaptı.
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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.
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İŞTE YENİ SEZON AFİŞİ
‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Oyuncu Burak Özçivit’in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit’in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
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İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.