Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman bugün var mı?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusuydu. Çarşamba akşamları yayınlanan pek çok dizinin yayın akışında yer almaması nedeniyle dizinin takipçileri “Kuruluş Osman bugün var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan fragmanla birlikte Kuruluş Osman 17. Bölüm tarihi ve gelişmeleri duyuruldu. İşte Moğollar ve Osman Bey mücadelesine dair ipuçları veren Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
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Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verilmesi nedeniyle Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün beklenen tarihte yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklama Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla gelmiş oldu. Osmanlı Beyliğinin kuruluş dönemi ve kurucusu Osman Bey'den esinlenilen dizi, 1 Nisan Çarşamba akşamı 17. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor? KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?