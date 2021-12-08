Kuruluş Osman Turgut Bey (Turgut Alp) kimdir, nasıl, ne zaman öldü?
Kuruluş Osman dizisiyle birlikte Turgut Alp karakterinin hayatı bir kez daha gündeme geldi. Özellikle işkence sahneleri ardından Turgut Bey’in ölümüne yönelik araştırmalar hız kazandı. Kuruluş Osman dizisinde Turgut Bey karakterini Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Peki, Turgut Bey kimdir, nasıl, ne zaman öldü?
Osmanlı Beyliğinin kuruluş yıllarına denk gelen dönemde (1299-1300) Osman Bey’in yakın dostu ve komutanlarından biri olan Turgut Alp, İnegöl’ün fethini gerçekleştirdi. (Bugün ilçemizin bir mahallesi ve bir köyüne Turgut Alp’in adı verilmiştir.)
Turgut Alp, Kayı Boyu'nun son dönemlerinde ve Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşadığı rivayet edilen bir kişiliktir. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi 100 yılı aşkın süre yaşayan Turgut Bey’in mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp karakterine Rüzgar Akoy hayat veriyor. Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi. Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.