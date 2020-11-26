Kuruluş Osman Peçenek Beyi’n kızı Targun Hatun kimdir?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine sürpriz bir isim katıldı. Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakteriyle ekibe katıldı. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.