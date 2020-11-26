Kuruluş Osman Peçenek Beyi’n kızı Targun Hatun kimdir?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine sürpriz bir isim katıldı. Zeynep Tuğçe Bayat, Peçenek Beyi'nin kızı Targun Hatun karakteriyle ekibe katıldı. Tarih kitaplarında Targun Hatun ile ilgili bir bilgi yer almıyor. Peçenekler veya Beçenekler, Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ana yurtları olan Batı Sibirya'dan ayrılarak geldikleri Yayık Nehri ve İdil Nehri arasındaki bölgeyi merkez edip oradan da Kafkaslar'ın kuzeyi, Karadeniz, Doğu Avrupa ve Balkanlar'a akınlar düzenleyen göçebe Türk halkıdır.
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Zeynep Tuğçe Bayat Hakkında
Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti.
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Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterini canlandırdı. Çilek Kokusu ve Afilli Aşk isimli gençlik dizilerinin kadrosunda yer alan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evli.