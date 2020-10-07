Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? İşte, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilgiler
Kuruluş Osman oyuncuları yeni bölüm fragmanıyla beraber belli oldu. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan ve yeni sezonuyla heyecanlı anları ekranlara getirmeye hazırlanan Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanında, Osman Bey'in Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplaması dikkat çekti. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüne damga vuran anlardan olacak. Peki, Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? İşte, Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları.
Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İkinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanında yeni oyuncu kadrosu dikkat çekti. Diğer yandan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusu arasında yaşanacak olan meydan savaşı çarpıcı anların sinyallerini verdi. İşte, Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı.
2