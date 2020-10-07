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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 22:36 | 

Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? İşte, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında bilgiler

Kuruluş Osman oyuncuları yeni bölüm fragmanıyla beraber belli oldu. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan ve yeni sezonuyla heyecanlı anları ekranlara getirmeye hazırlanan Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanında, Osman Bey'in Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplaması dikkat çekti. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüne damga vuran anlardan olacak. Peki, Kuruluş Osman yeni oyuncuları kimler? İşte, Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları.

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Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İkinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanında yeni oyuncu kadrosu dikkat çekti. Diğer yandan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusu arasında yaşanacak olan meydan savaşı çarpıcı anların sinyallerini verdi. İşte, Kuruluş Osman 28. bölüm fragmanı.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın, ‘Ertuğrul oğlu Osman.. Öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt gayrı artık kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak.’ diyor. Osman ise, ‘Bu devlete canım kanım feda olsun!’ yanıtını veriyor.

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4KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER
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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit- Osman

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandırıyor.

Osman Gazi karakteri

I. Osman, Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han (Osmanlı Türkçesi: عثمان بیک Osman Bek), mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık (1258, Söğüt – 1 Ağustos 1326, Bursa), Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır.

Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.

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Nurettin Sönmez - Bamsı

Nurettin Sönmez, 1978 yılında dünyaya geldi. Uzunca bir süre Çin'de yaşayan Nurettin Sönmez, orada yoğun antrenman sürecinden geçti ve Uzak Doğu sanatları hakkında epey bir bilgi sahibi oldu. Nurettin Sönmez, Mavi Kelebekler, Akşam Güneşi, Kıvılcım Sevgili, Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı'da Derin Devlet gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da Bamsı karakterini canlandırıyor.

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Özge Törer- Bala Hatun

20'li yaşlarında olan Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.

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Ragıp Savaş- Dündar

Ragıp Savaş, 1966 yılında İzmit’te doğdu. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1990 yılında yüksek dereceyle mezun oldu ve aynı yıl kurulan Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başlayarak genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri olma şansına sahip oldu.

Sanatçının ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet’in yazıp Kenan Işık’ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof’u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde 5 ödüle layık görülmüştür. Ragıp Savaş, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda ve Özel Tiyatrolar’da birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni (Müşfik Kenter) Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanarak 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Türk Tiyatrosu adına çok büyük ve radikal çalışmalara imza attı. Sanatçı aynı yıl Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndaki görevini bırakarak, İzmit Sanat Merkezi'nde genel sanat yönetmeni olarak göreve başlamıştır.

Sinema kariyerine 2004 yılında “Neredesin Firuze” adlı filmle adım atan sanatçı Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda tiyatro yaşantısına devam etmekte, sinema filmleri ve dizilerde de rol almaktadır.

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Yurdaer Okur- Balgay

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi’nin en büyük düşmanı olan Moğol komutanı Balgay, Cengiz Kaan'ın torunu, Kulagu Han'ın kardeşidir. Balgay’ın dedesi olan Cengiz Han, Moğol komutan, hükümdar ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusudur. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirmiş ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında toplamıştı.

Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır. Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.

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Alma Terziç - Sofia

Boşnak oyuncu Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. Bosna savaşı başladığında 5 yaşında olan Alma Terziç’in oldukça zor bir dönem yaşadığı öğrenildi. Savaşın hüküm sürdüğü yıllarda saklanmak zorunda kalan Alma Terziç’in oyunculuk kariyeri ise Yugoslavya'yı paramparça eden, kardeşi kardeşe düşman eden iç savaştan sonraki süreci anlatan "Kar" adlı sinema filmi ile başladı.

2011 yılında senaryosu ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen “In the Land of Blood and Honey” adlı sinema filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen’in paylaştığı “Veda” dizisinde Eirene karakterini canlandırdı. 2013 yılında “Öyle Sevdim ki Seni” sinema filminde oynadı.

2014 yapımı “Şeref Meselesi” dizisinde Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile birlikte yer aldı.

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Emre Basalak - Gündüz.

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da bitirip Mersin'e yerleşti.1998 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olana kadar H.Ü oda tiyatrosu ve devlet tiyatrolarında çalıştı. Mezun olduğu 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003' de Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığınca ödüle layık görüldü..

Gündüz Alp karakteri.

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

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Aslıhan Karalar - Burçin

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Çanakkaleli, babası ise Ankaralıdır. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı.

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Çağrı Şensoy - Cerkutay

Balgay'ın yardımcısı Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını ise Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Çağrı Şensoy, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda rol almıştır.

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Açelya Özcan - Ayşe Hatun

1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında Akademi 35 Buçuk’ta tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.

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Buse Arslan Akdeniz - Aygül

Buse Arslan Akdeniz, 29 Aralık 1992’de İstanbul’da dünyaya geldi. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Sonrasında, Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında “Akasya Durağı” dizisiyle başladı.2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evlidir.

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Atılgan Gümüş - Böke

Moğol komutanı Böke'yi canlandıran Atılgan Gümüş, 3 Temmuz 1976 tarihinde dünyaya geldi. Film ve dizilerinin yanı sıra Casablanca müzikalinin albümünde solist olarak yer almıştır

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Hazal Hatun- Yeşim Ceren Bazoğlu

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı.

Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.

2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır.

Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı.Hazal Hatun

Hazal Hatun karakteri dizide Dündar Bey'in eşi ve Bahadır'in annesi rolünü üstleniyor.

17KURULUŞ OSMAN YENİ OYUNCULARI
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KURULUŞ OSMAN YENİ OYUNCULARI

Kuruluş Osman 2. sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncular kadroya dahil olan isimlerden oldu.

18KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI
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KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?

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