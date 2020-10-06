Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon bu hafta başlıyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. İkinci sezonuyla atv ekranında izleyici karşısına çıkan olan Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımlarıyla kadroya katılacak yeni isimleri ve tarih bilgisini paylaşmıştı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, yeni sezon bu hafta başlıyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi…
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Tarihi sahneleriyle sosyal medyada da sık sık konuşulan Kuruluş Osman ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Kadrosuna yeni sezonda yeni karakterleri dahil eden Kuruluş Osman, sezona nefes kesen bir bölümle giriş yapacak. Yeni sezonunun ilk bölümünde Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
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Yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi oyuncularla çok konuşulmuştu.
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KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?