Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon için gözler ATV yayın akışında

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon bölümleri eylül ayının gelmesi ile beraber heyecanla bekleniyor. Henüz yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün bu hafta olup olmadığı ATV yayın akışı ile belli oldu. Çarşamba akşamı 20:00’de Biz Böyleyiz filmi ekrana gelecek.