Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon için gözler ATV yayın akışında
Kuruluş Osman izleyicileri yeni sezonu heyecanla bekliyorlar. ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin ınstagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon bölümleri eylül ayının gelmesi ile beraber heyecanla bekleniyor. Henüz yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün bu hafta olup olmadığı ATV yayın akışı ile belli oldu. Çarşamba akşamı 20:00’de Biz Böyleyiz filmi ekrana gelecek.
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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Osman dizisinin henüz yeni sezon tarihi açıklanmadı. Dizinin resmi intagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada üçüncü sezonun yakında izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Yayınlanan fotoğrafta ‘Biz hayal kuracağız, cenk edeceğiz, mücadele edeceğiz!’ yazısı yer aldı.