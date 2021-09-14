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Televizyon
Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 12:18 | 

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon için gözler ATV yayın akışında

Kuruluş Osman izleyicileri yeni sezonu heyecanla bekliyorlar. ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizinin ınstagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezon bölümleri eylül ayının gelmesi ile beraber heyecanla bekleniyor. Henüz yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün bu hafta olup olmadığı ATV yayın akışı ile belli oldu. Çarşamba akşamı 20:00’de Biz Böyleyiz filmi ekrana gelecek.

2KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin henüz yeni sezon tarihi açıklanmadı. Dizinin resmi intagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada üçüncü sezonun yakında izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Yayınlanan fotoğrafta ‘Biz hayal kuracağız, cenk edeceğiz, mücadele edeceğiz!’ yazısı yer aldı.

3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz

22:25 Fantastik Dörtlü

00:25 Bir Zamanlar Çukurova

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