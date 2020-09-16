Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 2. yeni sezon fragmanı yayında
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezonu beklemeye başladılar. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın da katıldığının görülmesinin ardından heyecan daha da arttı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
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Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Kuruluş Osman'ın yayınlanan 2. sezon tanıtım fragmanında Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerinin atılmasıyla ilgili mesajlar verilmesi izleyicinin heyecanını daha da artırdı. İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.
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YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı Atv ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.
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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.