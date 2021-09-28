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Televizyon
Haber Giriş: 28 Eylül 2021 - 10:07 | 

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. ATV ekranlarında her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümleri eylül ayının gelmesi ile beraber araştırılmaya başlanıldı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Fragmanda, ‘Kurtuluş adalet sancağını açan Osman Bey’dedir.’ cümlesi dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

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Kuruluş Osman yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenilen 3. Sezon fragmanı yayınlandı. Ancak 29 Eylül ATV yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. 29 Eylül Çarşamba akşamı 20:00’de Venom: Zehirli Öfke filmi ekrana gelecek. İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragman, ‘Osman büyüyor. Birlik olmazsak yok olacağız’ cümlesi ile başlıyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı yeni sezon fragmanında Burak Özçivit, ‘Kurtuluş adalet sancağını açan Osman Bey’dedir.’ diyor.

329 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

29 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke

22:00 Tarzan Efsanesi

00:15 Bir Zamanlar Çukurova

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