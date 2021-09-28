Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. ATV ekranlarında her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümleri eylül ayının gelmesi ile beraber araştırılmaya başlanıldı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Fragmanda, ‘Kurtuluş adalet sancağını açan Osman Bey’dedir.’ cümlesi dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Kuruluş Osman yeni sezon için geri sayım devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’ın heyecanla beklenilen 3. Sezon fragmanı yayınlandı. Ancak 29 Eylül ATV yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor. 29 Eylül Çarşamba akşamı 20:00’de Venom: Zehirli Öfke filmi ekrana gelecek. İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
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