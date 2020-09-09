Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman yeni sezon afişi

Kuruluş Osman yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Ancak henüz yeni sezon tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yeni bölümler ekim ayında yayınlanmıştı.



KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.