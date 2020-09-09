Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman yeni sezon afişi
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezonu bekliyorlar. Her hafta çarşamba akşamı ekrana gelen dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Afiş sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
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Kuruluş Osman yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Alma Terziç, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezon afişi yayınlandı. Ancak henüz yeni sezon tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yeni bölümler ekim ayında yayınlanmıştı.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.
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İŞTE YENİ SEZON AFİŞİ
‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Oyuncu Burak Özçivit’in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit’in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.
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İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.