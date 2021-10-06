Kuruluş Osman Mari kimdir? Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler
Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla birlikte merak edilen isimlerden biri de Mari oldu. İkinci sezonun açılışını 6 Ekim’de yapacak olan Kuruluş Osman’da Mari karakterine Şeyma Korkmaz hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman’ın Mari’si Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Mari karakteri ve Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler…
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Beni Affet dizisindeki Feride karakteri ile adından söz ettiren Şeyma Korkmaz, tarihi dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Tanıtım fragmanlarında ilk kez görülen Şeyma Korkmaz, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses’i canlandıracak.
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Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya geldi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı. Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında fotomodellik yapmaya başladı.
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2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.