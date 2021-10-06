Kuruluş Osman Mari kimdir? Şeyma Korkmaz hakkında bilgiler

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Beni Affet adlı dizide tanıştığı Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.