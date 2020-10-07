Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir, tarihte var mı?
Kumral Abdal, Kuruluş Osman dizisine yeni sezon tanıtımlarında dikkat çeken karakterlerden biri oldu. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’in de kadrosuna katıldığı Kuruluş Osman dizisinde Kumral Abdal karakterini Emin Gürsoy canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir, tarihte var mı?
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Kumral Abdal Ertuğrul Gazi’nin sancaktarıdır. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal’ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.
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Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı’nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.
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EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney’de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde Sibel ve Fatma’nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.