Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir, tarihte var mı?

EMİN GÜRSOY KİMDİR? Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney’de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde Sibel ve Fatma’nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.