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Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü? Osman Gazi kardeşi Gündüz Beyi öldürdü mü? İşte detaylar

#Gündüz Bey#Kuruluş Osman Gündüz Bey#Gündüz Bey Nasıl Öldü

Kuruluş Osman’daki Gündüz Bey’in kim olduğu ve nasıl öldüğü araştırılan konulardan biri oldu. Çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman’da Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri merak konusu haline geldi. Peki, Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü? İşte Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü

1/3Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü Osman Gazi kardeşi Gündüz Beyi öldürdü mü İşte detaylar

Gündüz Bey’in hayatı ve ölümü Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman’da yer alan Gündüz Bey, çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır

2/3GÜNDÜZ BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ

GÜNDÜZ BEY KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

3/3Kuruluş Osman Gündüz Bey kimdir, nasıl öldü Osman Gazi kardeşi Gündüz Beyi öldürdü mü İşte detaylar

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

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