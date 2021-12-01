Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir? Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman oyuncuları arasında
Kuruluş Osman dizisindeki Hera karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna Feyza Sevil Güngör dahil oldu. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinde Hera karakterine Feyza Sevil Güngör hayat veriyor. Diziye dahil olan oyuncu daha önce Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almıştı. İşte 1997 doğumlu olan Feyza Sevil Güngör hakkında bilgiler