MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir? Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman oyuncuları arasında
GeriTelevizyon Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir? Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman oyuncuları arasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 17:34 | 

Kuruluş Osman dizisindeki Hera kimdir? Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman oyuncuları arasında

Kuruluş Osman dizisindeki Hera karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna Feyza Sevil Güngör dahil oldu. Peki, Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Kuruluş Osman dizisinde Hera karakterine Feyza Sevil Güngör hayat veriyor. Diziye dahil olan oyuncu daha önce Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almıştı. İşte 1997 doğumlu olan Feyza Sevil Güngör hakkında bilgiler
2FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR?

1997 doğumlu olan Feyza Sevil Güngör, İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunudur. Ünlü isim daha önce Savaşçı dizisinde Ayça karakterine hayat vermişti. Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinde Prenses Hera karakterine hayat verecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi