Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'ın hayatı
Kuruluş Osman Cerkutay, dizinin son bölümüyle beraber yeniden gündeme geldi. Tarihi dizi Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterinin Bamsı Bey'e vedası dikkat çekerken izleyenler de Cerkutay'ın tarihi hayatına odaklandı. Oyuncu Çağrı Şensoy'un hayat verdiği Cerkutay karakteri dizide Kayı obasının alpleri arasında yer alıyor. Oyuncu Çağrı Şensoy'ın başarılı performansı ise izleyenlerin beğenisini topluyor. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'ın hayatı hakkında bilgiler.
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Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, sorusu dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterine hayat verirken izleyenler de Cerkutay 'ın tarihi hayatına odaklandı. Ancak Cerkutay karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda yer almıştı.
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KURULUŞ OSMAN CERKUTAY KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor. İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;
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ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan Çağrı Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Lisansını ise Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünde tamamlayan yetenekli oyuncu, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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Çağrı Şensoy, Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda rol almıştır.