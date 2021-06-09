Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'ın hayatı

Kuruluş Osman Cerkutay kimdir, sorusu dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizide Çağrı Şensoy, Cerkutay karakterine hayat verirken izleyenler de Cerkutay 'ın tarihi hayatına odaklandı. Ancak Cerkutay karakteri tarihi kaynaklarda yer almıyor. Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ölüm Çiçekleri gibi yapımlarda yer almıştı.