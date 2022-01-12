Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm bu hafta var mı? Atv yayın akışıyla duyuruldu
Kuruluş Osman bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm bu hafta var mı? tarihi dizinin sevenleri bu sorulara yanıt arıyor. Yılbaşı tatili ardından ekran macerasına ara veren Kuruluş Osman en son 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Osman Bey, kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilmiş ve kılıcını boğazına dayamıştı. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler yeni bölüm tarihini bekliyor.
kran macerasına ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Osmanlının kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor.
Kuruluş Osman'ın usta oyuncusu da Korona oldu!
Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinde de korona vakası yaşandı. Dizinin sevilen ve başarılı karakterlerinden biri olan Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız, yaşadığı belirtilerden dolayı PCR testi yaptırdı. Usta oyuncu, sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.