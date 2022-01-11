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Televizyon
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 10:59 | 

Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman 78. bölüm ne zaman? Atv yayın akışıyla duyuruldu

Yılbaşı tatili ardından ekran macerasına ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Tarihi dizi Kuruluş Osman en son 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman 78. bölüm ne zaman?

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kran macerasına ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Osmanlının kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor.
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Bu hafta Kuruluş Osman'ın yayın saatinde Çakallarla Dans 4 filmi ekrana gelecek. En son 29 Aralık 2021 tarihinde izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman, 77. bölümü geride bırakmıştı. Kuruluş Osman'ın 78. bölümünün 19 Ocak 2022'de yayınlanması bekleniyorç
3KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.
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