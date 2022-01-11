Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman 78. bölüm ne zaman? Atv yayın akışıyla duyuruldu
Yılbaşı tatili ardından ekran macerasına ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Tarihi dizi Kuruluş Osman en son 77. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman 78. bölüm ne zaman?
kran macerasına ara veren Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Osmanlının kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.