Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, çocuğu var mı? Bala Hatun hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisindeki Bala Hatun merak edilen karakterlerden biri oldu. Yeni bölümde Bala Hatun’un gebe olduğu söyleniyor. Bu haberin ardından Osman Bey’in ilk eşi olan Bala Hatun’un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte kimdir, çocuğu var mı?
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Kuruluş Osman’daki Bala Hatun ile ilgili bilgiler araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. Osman Bey’in eşi Rabia Bala Hatun, Şeyh Edebali’nin kızıdır. Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.
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BALA HATUN KİMDİR?
Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.
Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.
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ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 1998 doğumlu. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.