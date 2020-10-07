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Hürriyet
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 12:21 | 

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir, tarihte var mı?

Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda dahil olan karakterlerden biri de Aya Nikola oldu. Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’in de kadrosuna katıldığı Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterini Erkan Avcı canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir, tarihte var mı?

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Aya Nikola, Bizans’ın deneyimli kumandanlarından biridir. Osman Bey'e karşı harekete geçen Bizans İmparatoru tarafından bölgeye gönderilen Aya Nikola, tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmak ve uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden sağlamak için elinden geleni yapacak.

2AYA NİKOLA TARİHTE VAR MI
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AYA NİKOLA TARİHTE VAR MI?

Aya Nikola ile ilgili kaynaklarda farklı iddialar yer almaktadır. Bazı kaynaklarda Aya Nikola’nın İnegöl tekfuru olduğu bilgisi yer alırken; bazı kaynaklarda aziz olarak bilinmektedir. Aya Nikola, kendisine nispet edilen pek çok mucize nedeniyle Hıristiyanlar açısından belli başlı azizlerden biri kabul edilmektedir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur.

3ERKAN AVCI HAKKINDA
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ERKAN AVCI HAKKINDA

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

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