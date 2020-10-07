Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir, tarihte var mı?

AYA NİKOLA TARİHTE VAR MI? Aya Nikola ile ilgili kaynaklarda farklı iddialar yer almaktadır. Bazı kaynaklarda Aya Nikola’nın İnegöl tekfuru olduğu bilgisi yer alırken; bazı kaynaklarda aziz olarak bilinmektedir. Aya Nikola, kendisine nispet edilen pek çok mucize nedeniyle Hıristiyanlar açısından belli başlı azizlerden biri kabul edilmektedir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur.