Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman fragmanında Bamsı Bey geri dönüyor
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İkinci sezonu ile macerasına devam eden Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölüm fragmanında Geyhatu'ya elçi gitme görevinin Savcı Bey'e verilmesiyle Osman Bey'in babasına karşı gelerek yeni hamle yapması dikkat çekti. Bamsı Bey'in obaya geri dönüşü ise Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Kuruluş Osman heyecanlı bölümüyle 28 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanından görüntüler.
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Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi yayınlandı. Çarşamba akşamları heyecanlı gelişmeleri ATV ekranlarında izleyici ile buluşturan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Ertuğrul Bey'in Savcı Bey'i Geyhatu için görevlendirmesi dikkat çekmişti. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde ise Bamsı Bey'in geri dönüşü ve babasının sözünü dinlemeyen Osman Bey'in akıbeti merak konusu olacak. İşte, Kuruluş Osman 28 Ekim tarihli 31. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in babasının sözünü dinlemeyerek Savcı Bey'in peşine takılması dikkat çekti. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmak için görevlendiren Ertuğrul Bey bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek isteyecek.
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.
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Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?