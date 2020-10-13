Kuruluş Osman 29. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Kuruluş Osman fragmanında Osman Bey'e büyük tuzak
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yeni sezonuyla heyecanlı gelişmeleri izleyiciyle buluşturan Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanında Osman Bey'e kurulan tuzak dikkat çekti. Nikola ve Flatyos'un Kayı Obası'na geldiği fragmanında Savcı Bey'in kardeşini kurtarmak için yapacağı hamle çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Kuruluş Osman 29. yeni bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte, Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
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Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yeni bölüm öncesi yayınlandı. İkinci sezonuna geçtiğimiz hafta başlayan Kuruluş Osman'ın son bölümünde Ertuğrul Bey'in obaya gelmesi heyecan yaratmıştı. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde ise Osman Bey'in kendisine kurulan tuzaktan kurtulup kurtulmayacağı merak dolu anlara sahne olacak. İşte, Kuruluş Osman 14 Ekim tarihli 29. yeni bölüm fragmanından görüntüler.
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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kuruluş Osman dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanından görüntüler;
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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
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Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?