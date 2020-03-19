MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuruluş Osman 15. Bölüm izle…. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki
GeriTelevizyon Kuruluş Osman 15. Bölüm izle…. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 13:10, /

Kuruluş Osman 15. Bölüm izle…. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki

Tarihi dizi Kuruluş Osman 15. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürdü. Son bölüm finalinde Balgay, Osman Gazi’nin tuzağıyla çılgına döndü. Kuruluş Osman son bölümü kaçıran izleyiciler link araştırması yapıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman’ın 15. Bölümü 18 Mart Çarşamba günü yayınlandı. Osman Gazi, Bala Hatun, Şeyh Edebali gibi karakterlerin hayatlarından esinlenilen Kuruluş Osman son bölümü, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tek parça halinde yayınlandı. İşte son gelişmeleri merak edenler için kısa bir özet ve Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki…

2SON BÖLÜMDE NELER OLDU

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyi Gündüz’ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay’ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar.SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

3

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne dair 2 fragman birden yayınlandı. 18 Mart tarihli bölüme dair ipuçları veren Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanlarında intikam çanlarının çaldığı görülüyor.SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi