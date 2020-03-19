Kuruluş Osman 15. Bölüm izle…. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki
Tarihi dizi Kuruluş Osman 15. Bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürdü. Son bölüm finalinde Balgay, Osman Gazi’nin tuzağıyla çılgına döndü. Kuruluş Osman son bölümü kaçıran izleyiciler link araştırması yapıyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki…
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Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman’ın 15. Bölümü 18 Mart Çarşamba günü yayınlandı. Osman Gazi, Bala Hatun, Şeyh Edebali gibi karakterlerin hayatlarından esinlenilen Kuruluş Osman son bölümü, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tek parça halinde yayınlandı. İşte son gelişmeleri merak edenler için kısa bir özet ve Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle linki…
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ağabeyi Gündüz’ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay’ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar.SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN
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Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne dair 2 fragman birden yayınlandı. 18 Mart tarihli bölüme dair ipuçları veren Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanlarında intikam çanlarının çaldığı görülüyor.SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN