Kuruluş Osman 12. son bölüm izle – Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme linki
Kuruluş Osman dizisi 26 Şubat Çarşamba günü 12. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosuna Moğol Komutanı Balgay’ın da dahil olduğu Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Gazi, beyleri ve Alplerini kurtarmak için harekete geçti. Sürprizlerle dolu gelişmelerin olduğu Kuruluş Osman 12. Bölümü kaçıran izleyiciler diziyi kesintisiz izlemenin yollarını araştırıyor. İşte son bölümde yaşananlar ve Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izleme linki
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Ekran macerasında haftaları geride bırakan Kuruluş Osman 19 Şubat Çarşamba günü 12. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman son bölümündeOsman Bey, Moğol komutanı Balgay’a karşı sürpriz bir hamle yaptı. Kayı Obası’na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun’a içirmek istedi, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindeydi. Dündar, obanın akıbeti için Balgay’a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlattı. Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar’dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay’a karşı oyun kurmaktı. Peki, Kuruluş Osman son bölümde başka neler yaşandı?
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Sahneleriyle sosyal medyaya damga Kuruluş Osman son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Kuruluş Osman son bölümü kesintisiz ve full izleyebilirsiniz. KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN
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Kut Cengiz Han’ın; yasa Balgay’ın!
Osman Bey’den Cengiz Han’ın yasalarını koruyan hançeri ve yasaların saklandığı sandığı alan Balgay, paha biçilemez bu emanetleri ele geçirmesini nökerleriyle birlikte Şaman ayini yaparak kutladı.
Osman Bey’le yaptığı anlaşma uyarınca Cengiz Han’ın emanetlerini ele geçirdikten sonra Kayı Obası’nı terk eden Balgay ve nökerleri, Söğüt’te bir araya geldi ve tören kıyafetlerini giyerek ayine başladı. Balgay, sandıktan çıkardığı Cengiz Han yasalarını göstererek “Cengiz Han’ın ruhu bende, yasası bende” sözleriyle nökerlerini coşturdu.
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Balgay’ın hedefi bugünkü İstanbul!
“Bundan böyle Cengiz Han’ın ruhuyla, yasanın gücüyle Batı’ya, Doğu’ya Güney’e ve Kuzey’e; topraklara, denizlere, dağlara ve göklere hüküm bendedir. Ruhlar yanımda, öfkem içimde kanım tutuşmaktadır” diyen Balgay, kendisini Cengiz Han’ın varisi olarak gördüğünü nökerlerine ilan etti. “Balgay’ın yeminidir: Cihana hükmetmek için çıktık Gobi çöllerinden. Tengri Dağlarını, Hazar Denizlerini aştık, yolumuz Konstantiniyye’dir. Yolumuz kan yoludur” sözleriyle hedefinin Bizans’ı ele geçirmek olduğunu bir kez daha vurguladı.
Türklerin ayakta kalan son kalesi Osman Bey, Balgay'ı alt edip Moğollar'ın ilerleyişini nasıl durduracak?
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“Kongar Sen mankurtsun!”
Etlerini kemiklerinden ayıracağını söyleyen Konur Alp’i dövmeye devam eden Kongar ummadığı sözlerle karşılaştı. Onur Alp Kongar’ın Moğollar’a benzemediği fark etmişti. Gözlerinin çekik olmadığını ve boyunun da kısa olmadığını söyledi. Kongar’ın Moğollar’ın neden köpekliğini yaptığını sorgulamaya başladı. Kongar’ın boş boş bakması üzerine Konur Alp’in kendi sorularını cevabını yine kendisi vererek “Anladım sen mankurtsun!” dedi. Bu sözü duyan Kongar öfkeden deliye döndü. Konur Alp’i yumruklarıyla kan içinde bıraktı.
Kongar kardeşini dövmesinden tanıdı!
Kongar ile yerde boğuşan Konur Alp, onun elinden kurtulmaya çalışırken, birden boynundaki dövmeyi fark etti. Öfkesi yerini şaşkınlığa ve sevince bıraktı, kahkahalar atmaya başladı. Diğer esirlerin ve Kongar’ın anlam veremediği bu duygu değişimi yıllar öncesine dayanıyordu. Aynı dövmeden Konur Alp’te de vardı. Aslında İl Tigin Alp’ten beri bütün erlerde vardı. Yıllar öncesine çocukluğuna gitti, babasının şehit olduğu bir Moğol baskınında kardeşi esir alınıp götürülmüştü. Konur Alp’in mutluluğuna diyecek yoktu!