Küresel vahşi hayvan ticaretine karşı ne yapılabilir?

Bu su aynı zamanda zemini temizlemek veya kesilen hayvanların kanlarını yıkamakta da kullanılıyor. Londra Zooloji Derneği Müdür Yardımcısı Profesör Andrew Cunningham ''Islak pazarlar salgınlar için bir saatli bomba olabilir'' diyor ve ekliyor: "Bu hayvanları sırf kendi erzak anlayışımız, eşyamız olarak talan etme biçimimiz bize bir şekilde geri dönüyor ve bu hiç şaşırtıcı değil."