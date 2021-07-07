Kurbanlıklar İstanbul'a geldi mi, ne zaman gelecek? Kurban kesimi tebliği ile açıklandı

KOVİD-19 TEDBİRLERİ Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak.



Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.