Kurbanlıklar İstanbul'a geldi mi, ne zaman gelecek? Kurban kesimi tebliği ile açıklandı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıkların satışı için hazırlıklar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğine göre büyükbaş ve küçükbaş hayvanlıkların İstanbul'a bayramdan 15 gün önce gireceği bildirilmişti. Kente giriş yapan araçlardaki hayvanlar denetimler ile İstanbul'a alınacak. Kurban kesecek olan vatandaşlar da hayvan pazarlarından kurbanlıklarını satın alabilecekler. Peki, kurbanlıklar İstanbul'a geldi mi? İşte, kurban kesimi tebliğinde yer alan açıklamalar.
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Kurbanlıklar İstanbul'a geldi mi sorusu, kurban kesecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimine göre, bayram 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban kesim tebliğine göre İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz'dan itibaren başlayacağı bildirilmişti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hafta başında kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.
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KURBANLIKLAR İSTANBUL'A GELMEYE BAŞLADI
Büyükbaş hayvanların kente getirilmesine izin verilmeye başlandığı günün ilk saatlerinden itibaren Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu girişleri Mecidiye gişeleri denetim noktasında, Kuzey Marmara Otoyolu çıkış gişeleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontroller sıklaştırıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, zabıta ekipleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde çeşitli illerden kente getirilen kurbanlıkları taşıyan araçlar durduruldu. Ekipler, kurbanlıkların pasaportları, küpeleri ve Avrupa yakasına götürülecek olanlarda şap hastalığı bulunup bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarını inceledi.
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Kente giriş yapan araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek.
Kurbanlıkların İstanbul'a getirilmeye başladığı gecenin ilk saatlerinde denetlenen hayvanların gerekli sağlık raporları ve belgelere sahip oldukları belirlendi.
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KOVİD-19 TEDBİRLERİ
Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirler alınacak.
Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmeler yapılacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.
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Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişine izin verilecek.
Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.
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Hayvan satış alanında maske takılacak. Müşteri ve satıcılar satış alanında fiziki mesafeye uyacak. Müşteri ve satıcı arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak.