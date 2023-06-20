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KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 2023 küçükbaş ve büyükbaş (canlı hayvan) kurbanlık fiyatları belli oldu mu? İşte Kurbanlık koyun, keçi, dana fiyatları

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 00:30

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları 2023 belli olmaya başladı. Canlı hayvan pazarlarına giderek kurbanlık alacak olanlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların bu seneki fiyatlarını takip ediyor. 28 Haziran tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na günler kala Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan fiyatlarını açıkladı. Koyun, kuzu, tosun ve dana fiyatları canlı hayvanın kilogramına göre değişecek. Kurbanlık fiyatları hayvan pazarlarında da farklılık gösterebiliyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2023 küçükbaş ve büyükbaş (canlı hayvan) kurbanlık fiyatları belli oldu mu İşte Kurbanlık koyun, keçi, dana fiyatları

Kurbanlık fiyatları 2023 Kurban Bayramı öncesi gündeme gelen başlıca konulardan oldu. . Her yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan kurbanlık fiyatları şehirlere ve hayvan pazarlarına göre değişebiliyor. Dini vecibelerini yerine getirecek olan vatandaşlar piyasalardaki kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına giderek fikir edinecekler. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban fiyatları hakkında bilgi verdi. Yardımcı'nın açıklamasına göre küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacak. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte, ayrıntılar.

2/5KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

3/5KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2023 küçükbaş ve büyükbaş (canlı hayvan) kurbanlık fiyatları belli oldu mu İşte Kurbanlık koyun, keçi, dana fiyatları

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

4/5BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

5/5KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2023 küçükbaş ve büyükbaş (canlı hayvan) kurbanlık fiyatları belli oldu mu İşte Kurbanlık koyun, keçi, dana fiyatları

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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#Kurbanlık Fiyatları#Küçükbaş Kurbanlıklar Ne Kadar#Büyükbaş Kurbanlık Kaç Tl