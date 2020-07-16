Gündem Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 14:09 , 16 Temmuz 2020 - 14:09

Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 büyükbaş/küçükbaş kurban fiyatları

Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, hayvan pazarlarında da kurbanlık satışları başlıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için fiyat araştırması yapan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatını sorguluyor. Peki, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar?