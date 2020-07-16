Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2020 büyükbaş/küçükbaş kurban fiyatları
Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, hayvan pazarlarında da kurbanlık satışları başlıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için fiyat araştırması yapan vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatını sorguluyor. Peki, kurbanlık fiyatları bu yıl ne kadar?
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Kurban satış ve kesim alanları, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazır hale getiriliyor. Bayrama da kısa bir süre kala kurbanlık fiyat araştırmaları hız kazandı. Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. İşte, 2020 kurbanlık fiyatları...
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Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını söyledi.
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Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye'nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.
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İstanbul'a bugün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira." dedi.
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Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor." diye konuştu.
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İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların bugün itibarıyla satışa çıkarıldığını anlatan Yücesan, kurbanlığın en çok Tokat, Amasya, Sivas ve Yozgat gibi Orta Anadolu'dan ve Afyon'dan getirildiğini söyledi.