KURBANLIK FİYATLARI 2023 (YENİ) || Bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL?

Haziran ayıyla birlikte 28 Haziran'da gerçekleşecek Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları araştırmaları hız kazandı. Kimi Diyanet kurban bağışı ile ibadetlerini gerçekleştirecek, kimi ise kurban etini akraba, tanıdık, ihtiyacı olanlar ve komşularla paylaşacak. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcısı Kurban fiyatları 2023 bilgilerini aktardı. Diyanet kurban kesme vekaleti rakamları da ayrıca paylaşıldı. Peki, Bu yıl Kurban Bayramı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL? İşte , koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları...