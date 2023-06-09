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KURBANLIK FİYATLARI 2023 (YENİ) || Bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL?

Güncelleme Tarihi:

#Kurbanlık Fiyatları 2023#Büyükbaş Kurbanlık#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 13:02

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Kurbanlık fiyatları 2023 yılı güncel rakamları netleşiyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda, her hanenin bütçesine uygun, küçükbaş, büyükbaş, koyun, dana, koç, tosun seçenekleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın vekaletle kurban kesme bedelini duyurdu. Kurbanlık fiyatları ise il ve ilçe özelinde hayvanın yaşı, kilosu ve diğer durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcısı Kurban fiyatları hakkında son durumu aktardı. Peki, bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel kurbanlık fiyatları 2023

1/7KURBANLIK FİYATLARI 2023 (YENİ) || Bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL

Haziran ayıyla birlikte 28 Haziran'da gerçekleşecek Kurban Bayramı için kurbanlık fiyatları araştırmaları hız kazandı. Kimi Diyanet kurban bağışı ile ibadetlerini gerçekleştirecek, kimi ise kurban etini akraba, tanıdık, ihtiyacı olanlar ve komşularla paylaşacak. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcısı Kurban fiyatları 2023 bilgilerini aktardı. Diyanet kurban kesme vekaleti rakamları da ayrıca paylaşıldı. Peki, Bu yıl Kurban Bayramı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL? İşte , koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları...

2/7KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR OLDU

KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR OLDU?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman yardımcı yaptığı açıklamada Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" ifadelerini kullandı.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

3/7KURBANLIK FİYATLARI 2023 (YENİ) || Bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

4/7BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR

BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Osman Yardımcı açıklamasının devamında “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

5/7KURBANLIK FİYATLARI 2023 (YENİ) || Bu yıl büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, koç, tosun kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, kilosu kaç TL

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

6/72023 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL

2023 KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

7/72023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arefe Günü

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

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