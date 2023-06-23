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KURBANLIK FİYATLARI 2023: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

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#Kurban#Kurbanlık Fiyatları#Kurban Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 08:52

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belli oldu. Kurban ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarına göre alışveriş yapacaklar. Kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları, kurban pazarına gidecek olan pek çok kişi için fikir verecek. Kurbanlık fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. Buna göre büyükbaş fiyatları 84 bin, küçükbaş fiyatları 7 bin TL'den başlayacak. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık koyun, koç, dana canlı hayvan kilo fiyatları hakkında bilgiler.

1/4KURBANLIK FİYATLARI 2023: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak

Kurbanlık fiyatları 2023 yılı için merakla araştırılmaya devam ediliyor. Kurban ibadetini idrak edecek olanlar, kurbanlık fiyatları, koyun, koç, dana almak isteyen kişilerce araştırılıyor. Bayrama günler kala pek çok kişinin merak ettiği konu olan kurbanlık fiyatları 2023, internet üzerinden araştırılıyor. Her yıl Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından açıklanan kilogram fiyatlarına göre ortalama olarak belirlenen kurbanlık fiyatları, illere göre de değişiklik gösteriyor. Peki, kurbanlık fiyatları koç, koyun ve dana için ne kadar? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kurbanlık fiyatları hakkında detaylı bilgiler

2/4KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR

KÜÇÜKBAŞ (KOÇ, KOYUN) VE BÜYÜKBAŞ (TOSUN, DANA) KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR?

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

3/4KURBANLIK FİYATLARI 2023: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar olacak

Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

4/4BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HİSSE FİYATI

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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#Kurban#Kurbanlık Fiyatları#Kurban Fiyatları