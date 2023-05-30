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KURBANLIK FİYATLARI 2023 || Diyanet vekaletle kurbanlık kesimi bedeli ne kadar, kaç TL oldu?

Güncelleme Tarihi:

#Kurbanlık Fiyatları 2023#Kurban Kesme Vekaleti#Kurban Vekaleti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 10:27

Kurban Bayramı 2023 yaklaşırken, kurbanlık arayışları şimdiden başladı. Diğer yandan vekaletle kurban kesme ibadetini gerçekleştirmek isteyenler, kurban kesme bedeli hakkında araştırmalara da başladı. Diyanet vekaletle kurban kesme bedelini belirledi. Peki Diyanet vekaletle kurbanlık kesimi bedeli ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kurbanlık fiyatları 2023

1/5KURBANLIK FİYATLARI 2023 || Diyanet vekaletle kurbanlık kesimi bedeli ne kadar, kaç TL oldu

2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri, haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi belli oldu. İbadetlerini yapmak isteyen pek çok Müslüman Diyanet'in belirlediği ücrete göre kurban vekaletini verecek. Peki, Diyanet kurban kesme bedeli 2023 ne kadar? İşte, yurt içi, yurt dışı Diyanet kurban kesme bedeli 2023

2/52023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

3/5KURBAN VEKALETİ NEDİR

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri verdiği kurban vekaleti, bazı koşullar dahilinde yerine getirilebiliyor. Bu nedenle Kurban vekaleti, kendilerine vacip kılınan ibadetleri yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.

4/5KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kurban-bayrami-emekli-ikramiyesi-2023-kurban-bayrami-emekli-ikramiyeleri-ne-zaman-yatacak-kac-tl-42273678

5/5YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ

YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ?

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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